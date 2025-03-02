Космический аппарат Blue Ghost передал первую фотографию после посадки на Луну

Космический аппарат Blue Ghost, созданный американской компанией Firefly Aerospace, передал на Землю первую после успешной посадки фотографию поверхности Луны. Это первая посадка на спутник Земли для устройств Firefly.

Фотография была опубликована на официальном сайте NASA.

Blue Ghost совершил успешную посадку на Луну в 03:34 по времени Восточного побережья США (11:34 по московскому). Как уточняет NASA, аппарат прилунился недалеко от вулканического образования Латрейль в Море Кризисов, расположенном в северо-восточном квадранте видимой стороны Луны.

В течение примерно одного лунного дня или 14 земных дней будет идти активная работа модуля на видимой стороне Луны. В ближайшее время будет проведена проверка работоспособности систем Blue Ghost и находящихся на борту исследовательских приборов.

Запуск Blue Ghost Mission 1 был осуществлен 15 января с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. На борту модуля Firefly находятся 10 исследовательских приборов и инструментов NASA.

Полет Blue Ghost был осуществлен в рамках программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services). Как заявляют в агентстве, исследование «поможет человечеству лучше понять планетарные процессы и эволюцию, найти воду и другие ресурсы», а также в долгосрочной перспективе поможет в рамках подготовки к первой миссии человека на Марс.