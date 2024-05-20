Blue Origin Джеффа Безоса возобновила суборбитальные полеты спустя два года перерыва

Компания Blue Origin Джеффа Безоса отправила туристов в космос спустя почти два года перерыва. Среди пассажиров — 90-летний Эд Дуайт, ставший самым пожилым человеком в космосе.

Трансляция запуска велась на YouTube-канале компании. Многоразовый космический корабль New Shepard стартовал с площадки Corn Ranch около Ван-Хорна на западе штата Техас.

На борту находилось шесть человек: американский предприниматель Мэйсон Энджел, основатель французской пивоварни Brasserie Mont Blanc Сильвер Хирон, программист Кеннет Хесс, пенсионерка Кэрол Шаллер, пилот Гопи Тхакура и Эд Дуайт, бывший капитан ВВС США в возрасте 90 лет.

В сообщении говорится, что в 1961 году Дуайт был выбран президентом США Джоном Кеннеди в качестве первого чернокожего кандидата в космонавты, но так и не попал в отряд астронавтов NASA.

Весь полет продлился около 11 минут. Капсула с пассажирами достигла линии Кармана, границы между атмосферой Земли и открытым космосом на высоте 100 км, где пробыла около трех минут, после чего совершила мягкую посадку с использованием парашютной системы.

Это шестая суборбитальная миссия New Shepard с экипажем на борту и первая после аварии в сентябре 2022 года. Тогда ракета-носитель загорелась, не достигнув орбиты. Капсула отсоединилась благодаря резервной системе безопасности и успешно опустилась на землю на парашютах.

Фото: YouTube