Blue Origin продала место в частной космической миссии за $28 млн

Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin продала место своего первого частного полета в космос для человека за 28 миллионов долларов, пишет Engadget.

Продажа места состоялась на аукционе. По данным Blue Origin, для участия в торгах зарегистрировались почти 7600 человек из всего мира.

В ближайшие недели компания не будет раскрывать имя покупателя. Известно, что он отправится в полет 20 июля вместе с основателем Blue Origin и главой Amazon Джеффом Безосом. Engadget отмечает, что на стоимость полета среди прочего повлияла возможность полететь в космос вместе с одним из самых влиятельных технологических руководителей в мире.

Полет осуществит многоразовый космический корабль компании для суборбитальных полетов New Shepard. Всю сумму пожертвований планируют направить в Club for the Future — фонд Blue Origin, который направлен на содействие построения карьеры молодого поколения в STEM-сфере (Science, Technology, Engineering and Mathematics — наука, технологии, инженерия и математика) и космосе.

Аукцион и сам запуск знаменуют собой символическую победу Blue Origin, пишет Engadget. Несмотря на то, что компания отстала от пилотируемых космических полетов, она превосходит SpaceX и Virgin Galactic в космическом туризме — эти компании-конкуренты планируют запустить полеты для туристов не раньше 2022 года.

Главный вопрос сейчас заключается в регулярности полетов Blue Origin для платных пассажиров после окончания первой поездки, пишет Engadget. Налаживание этой системы может оказаться гораздо более сложной задачей, чем организация первого полета.

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