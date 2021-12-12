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Blue Origin завершила пилотируемый суборбитальный полет с шестью туристами на борту

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin совершила шестой полет в этом году. Пилотируемый корабль New Shepard-19 впервые вышел за пределы атмосферы с экипажем из шести космических туристов на борту. Об этом Blue Origin сообщила на своем официальном сайте.

Blue Origin завершила пилотируемый суборбитальный полет с шестью туристами на борту

Это уже третий полет корабля Blue Origin с пассажирами на борту. За 2021 год компания Безоса отправила в космос 14 астронавтов.

Космический корабль NS-19 был запущен 11 декабря в 18:00 по московскому времени с площадки Blue Origin в Западном Техасе. Достигнув высоты более 100 км, капсула с пассажирами вернулась на землю, совершив посадку с помощью парашютной системы неподалеку от места запуска. Весь полет продлился около 11 минут, экипаж находился в невесомости порядка трех минут.

На борту находились четыре туриста, купивших билеты — бизнесмены Дилан Тейлор, Эван Дик и Лейн Бесс, а также сын Бесса Кэмерон. Кроме того, в полете приняли участие два почетных гостя — Лора Шепард Черчли, старшая дочь первого американского астронавта Алана Шепарда, и Майкл Стрейхэн, телеведущий и бывшая звезда НФЛ.

Дилан Тейлор, Лейн Бесс, Кэмерон Бесс, Лора Шепард Черчли, Майкл Стрейтхэн и Эван Дик (слева направо). Фото: Blue Origin

Blue Origin отмечает, что планирует совершить несколько полетов в следующем году, и набирает новый экипаж.

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Фото на обложке: Blue Origin

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