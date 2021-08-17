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Blue Origin подала в суд на NASA из-за лунного контракта со SpaceX

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Blue Origin подала в суд к на NASA из-за контракта на разработку и создание лунного модуля. Компания Джеффа Безоса пытается доказать, что агентство неправомерно отдало исполнение контракта на $2,89 млрд только одной компании — SpaceX.

Blue Origin подала в суд на NASA из-за лунного контракта со SpaceX

Юристы компании сообщили, что Blue Origin считает оценку NASA предложенных ей вариантов «незаконной и ненадлежащей», пишет The Verge.

Представитель Blue Origin назвал иск «попыткой исправить недостатки» в процессе оценки NASA поступивших предложений. В агентстве в свою очередь сообщили, что сейчас изучают детали иска.

По просьбе Blue Origin деталей иска нет в общем доступе, компания опасается, что в противном случае могут быть обнародованы конфиденциальные финансовые данные, передает CNN.

Blue Origin уже несколько месяцев пытается оспорить результаты тендера NASA на участие в лунной программе. Заявки на участие подавали Blue Origin, SpaceX Илона Маска и Dynetics. В итоге победила компания Маска и NASA в апреле заключило с ней контракт на $2,89 млрд. В его условия помимо прочего входят две посадки на Луну: тестовая без людей и с людьми.

Blue Origin и Dynetics, как сообщал Reuters, опротестовали решение NASA отдать контракт SpaceX. В Blue Origin утверждают, что NASA позволило компании Илона Маска пересмотреть свою заявку, тогда как компании Джеффа Безоса этой возможности не получила.

Помимо этого, в Blue Origin считают, что участие в лунной программе позволит SpaceX укрепить свою монополию по исследованию космоса.

В мае NASA приостановило исполнение контракта до урегулирования споров.

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Фото:  lev radin  / Shutterstock

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