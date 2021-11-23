Blue Origin Джеффа Безоса анонсировала третий суборбитальный полет с туристами на борту

Компания по космическому туризму Blue Origin, принадлежащая бывшему главе Amazon и одному из самых богатых людей планеты Джеффу Безосу, анонсировала новый — третий суборбитальный полет. По плану корабль New Shepard с туристами на борту отправится в космос 9 декабря.
Сообщение о подготовке к очередному запуску Blue Origin опубликовала на своем сайте.
На борту корабля New Shepard будут находиться 6 человек, 2 из которых – почетные гости, не покупавшие билет на борт. Это дочь первого астронавта США Алана Шепарда Лора Шепард Черли и соведущий шоу Good Morning America Майкл Стрейхэн.
В числе тех 4 участников будущего полета, которые оплатили билет: предприниматель Лейн Бесс со своим сыном Кэмероном, инвестор Эван Дик и филантроп Дилан Тейлор.
Запуск корабля New Shepard запланирован на 18:00 мск 9 декабря с космодрома в штате Техас. Это будет третий суборбитальный полет, который проведет Blue Origin. Первый состоялся 20 июля 2021 года. На борту New Shepard в тот раз был глава Blue Origin Джефф Безос.
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Фото на обложке: Oleg_Yakovlev /
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