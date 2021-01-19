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«Для покупателей люксовых автомобилей»: BMW назвала дату появления электрокара iX в России

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Новый электрокар iX от BMW появится на российском рынке в начале 2022 года. Мирвая премьера новинки состоится в ноябре этого года. Также немецкая компания в ближайшее время представит в России еще 9 обновленных и новых моделей авто. Об этом сообщают «Известия».

«Для покупателей люксовых автомобилей»: BMW назвала дату появления электрокара iX в России

В BMW не планируют продавать в России сразу большое количество электрокаров. Но в компании уверены в медленное, но уверенном развитии данного направления авторынка в стране.

Новость дополняется.

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