Новый электрокар iX от BMW появится на российском рынке в начале 2022 года. Мирвая премьера новинки состоится в ноябре этого года. Также немецкая компания в ближайшее время представит в России еще 9 обновленных и новых моделей авто. Об этом сообщают «Известия».

«Для покупателей люксовых автомобилей»: BMW назвала дату появления электрокара iX в России