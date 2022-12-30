В российском офисе BMW сообщили о возобновлении поставок фирменных запчастей

BMW Group Россия смогла восстановить поставки некоторых фирменных запчастей на склад в РФ, рассказали «Газете.Ru» в компании.

Там сообщили, что некоторые цепочки удалось возобновить, теперь поставки осуществляются без перебоев. В начале марта в связи с вводом российских войск на территорию Украины немецкий автопроизводитель объявил о прекращении поставок на российский рынок и о приостановке локального производства.

На машины BMW, произведенные для российского рынка, действует заводская гарантия. Однако из-за логистических трудностей, вызванных санкциями, некоторые детали были ограничены.

В российском офисе компании пояснили, что совместно с партнерами удалось найти выход из сложившейся ситуации, все гарантийные обязательства будут выполнены в полном объеме.

Ранее стало известно, что автопроизводитель Mercedes отключит поддержку почти всех сервисных программ для обслуживания автомобилей на территории РФ.

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