В российском офисе BMW сообщили о возобновлении поставок фирменных запчастей

BMW Group Россия смогла восстановить поставки некоторых фирменных запчастей на склад в РФ, рассказали «Газете.Ru» в компании.
Там сообщили, что некоторые цепочки удалось возобновить, теперь поставки осуществляются без перебоев. В начале марта в связи с вводом российских войск на территорию Украины немецкий автопроизводитель объявил о прекращении поставок на российский рынок и о приостановке локального производства.
На машины BMW, произведенные для российского рынка, действует заводская гарантия. Однако из-за логистических трудностей, вызванных санкциями, некоторые детали были ограничены.
В российском офисе компании пояснили, что совместно с партнерами удалось найти выход из сложившейся ситуации, все гарантийные обязательства будут выполнены в полном объеме.
Ранее стало известно, что автопроизводитель Mercedes отключит поддержку почти всех сервисных программ для обслуживания автомобилей на территории РФ.
Фото на обложке: darksoul72 /
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