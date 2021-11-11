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BMW запустила массовое производство электромотоцикла CE 04

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Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Компания BMW объявила о начале выпуска электромотоциклов CE 04 на заводе в Берлине. Хотя многие считали, что футуристичная новинка так и останется концепт-моделью, она все же дошла до массового производства.

BMW запустила массовое производство электромотоцикла CE 04

Электромотоцикл выглядит как гибрид скутера и легкого электромотоцикла, максимальная скорость 120 км/ч, сообщает издание Gizmochina.

Модель оснащена электродвигателем мощностью 42 л. с. До 50 км/ч мотоцикл способен разгоняться за 3 секунды. Ожидается выпуск и другой модели меньшей мощности, способной развивать максимальную скорость за большее время. АКБ более мощной версии имеет емкость 8,9 кВт·ч, мотоцикл способен проехать до 130 км без подзарядки.

Место привычной приборной панели занял дисплей

Модель поддерживает функции, недоступные классическим мотоциклам старого типа. Обеспечены «автоматический контроль стабильности» (ASC), «динамический контроль сцепления» (DTC), имеется даже необычная для мотоциклов задняя передача, обеспечивающая уникальные возможности при маневрировании. Новинке будет доступно несколько вариантов зарядки, включая питание от обычной домашней розетки. По данным BMW, предусмотрена и быстрая зарядка от мощных зарядных станций.

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Элетромотоцикл выглядит футуристично и точно будет выделяться в потоке

CE 04 станет предшественником целой серии городских электромотоциклов, выпуск которых BMW намерена начать в обозримом будущем. Помимо обычной, предусмотрен выпуск и полицейской версии, оснащенной сиренами, «тактическими» кофрами для хранения экипировки и проблесковыми маячками.

Первая партия CE 04 поступит на рынок к 2022 году, цена на сайте производителя — почти 12 000 евро.

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Фото: BMW

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