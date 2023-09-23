Белорусский БНБ-Банк прекратит обслуживание нерезидентов

Белорусский народный банк (БНБ-Банк) прекращает с 26 сентября обслуживать нерезидентов, которые стали клиентами кредитной организации по доверенности. Об этом говорится в сообщении банка.

Речь идет о приостановке действия договоров на счета и карточки, дистанционное облуживание таких клиентов также прекратится. Свое решение БНБ-Банк объясняет положениями белорусского законодательства, а также «критериями выявления и признаков подозрительных финансовых операций».

В связи с изменениями банк рекомендует перевести средства на другой счет или забрать оставшиеся средства в офисе.

Осенью прошлого года канадские власти ввели санкции в отношении белорусского БНБ-Банка.

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