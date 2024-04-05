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Французский страховой холдинг BNP Paribas Cardif продал российскую «дочку» группе инвесторов

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Французский холдинг, специализирующийся на страховании, BNP Paribas Cardif продал дочернюю российскую компанию ООО «СК Кардиф» группе инвесторов, в числе которых присутствует бывший глава «Почта банка» Дмитрий Руденко. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Французский страховой холдинг BNP Paribas Cardif продал российскую «дочку» группе инвесторов

Сведения об изменившихся собственниках появились в ЕГРЮЛ 4 апреля, обратил внимание «Интерфакс». Таким образом, теперь 40% долей компании принадлежат Дмитрию Руденко. 15% сохранил за собой глава «СК Кардиф» Константин Козлов. Также по 9% — у Аллы Вайнилавичуте, Сергея Киселева, Дмитрия Рудаш, Владимира Тарханова и Рубена Рубен Сагателяна.

Компания начала работу в 2007 году, «СК Кардиф» специализируется на банковском и кредитном страховании.

Компания оказывает услуги через сеть внешних партнеров, это страховые брокеры, банки, дилерские холдинги и автопроизводители.

Уставный капитал ООО «СК Кардиф» составляет 300 млн рублей.

Фото на обложке: OguzhanDursun / Shutterstock

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