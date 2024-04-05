Французский страховой холдинг BNP Paribas Cardif продал российскую «дочку» группе инвесторов

Французский холдинг, специализирующийся на страховании, BNP Paribas Cardif продал дочернюю российскую компанию ООО «СК Кардиф» группе инвесторов, в числе которых присутствует бывший глава «Почта банка» Дмитрий Руденко. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Сведения об изменившихся собственниках появились в ЕГРЮЛ 4 апреля, обратил внимание «Интерфакс». Таким образом, теперь 40% долей компании принадлежат Дмитрию Руденко. 15% сохранил за собой глава «СК Кардиф» Константин Козлов. Также по 9% — у Аллы Вайнилавичуте, Сергея Киселева, Дмитрия Рудаш, Владимира Тарханова и Рубена Рубен Сагателяна.
Компания начала работу в 2007 году, «СК Кардиф» специализируется на банковском и кредитном страховании.
Компания оказывает услуги через сеть внешних партнеров, это страховые брокеры, банки, дилерские холдинги и автопроизводители.
Уставный капитал ООО «СК Кардиф» составляет 300 млн рублей.
Фото на обложке: OguzhanDursun /
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