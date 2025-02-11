Экс-глава «Автоваза» предсказал возвращение зарубежных автобрендов в Россию
Покинувшие российский рынок зарубежные автопроизводители в конечном счете вернутся, но то, в каком видео и когда это будет сделано, предсказать сложно. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил бывший глава «Автоваза» Бу Андерссон.
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«Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся», — заявил Андерссон газете.
При этом он отметил, что не может предсказать точную дату возвращения ушедших автомобильных марок. «Очевидно, что российский рынок слишком велик для того, чтобы его игнорировать, особенно в течение длительного периода времени», — добавил топ-менеджер.
По его словам, слишком долгое отсутствие иностранных брендов поспособствует приходу на российский и мировой рынки «более быстрого конкурента». Однако Андерссон уточнил, что «каким именно образом они вернутся в Россию и в каком виде это будет происходить, предсказать сложно».
Андерссон пришел в «Автоваз» в 2013 году. Он занимался стратегической реструктуризацией компании, которая включала в себя процесс модернизации, запуск новых продуктов и трансфер технологий.
В апреле 2016 года топ-менеджер покинул российского автопроизводителя. Перед этим глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о том, что считает Андерссона виновным в понесенных «Автовазом» убытках за 2015 год в размере 74 млрд рублей.
Фото на обложке: ViDI Studio / Shutterstock / FOTODOM
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