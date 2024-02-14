Финский конкурент Airbnb привлек €40 млн от Flashpoint Александра Коноплястого и других

Финский стартап Bob W привлек €40 млн от Evli Growth Partners, Flashpoint VC [ранее Buran VС], Taavet+Sten и Supercell. Рауд серии B стороны закрыли 13 февраля. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.
Bob W — это цифровая платформа по управлению гостиничным бизнесом. Ее запустили в 2018 году в Хельсинки. Стартап предлагает альтернативу традиционным отелям и квартирам для краткосрочной аренды. Компания управляет апарт-отелями с полным спектром услуг для постояльцев с фокусом на экологичность.
Bob W работает в 10 странах и 17 городах Европы. Привлеченные средства команда намерена потратить на запуск сервиса в других городах и странах. Всего с момента появления стартап привлек €71 млн.
Flashpoint — венчурный фонд, который в 2012 году основали Александр Коноплястый и Майкла Солонтай. Фокусируется на компаниях из Европы и Израиля. Средний размер инвестиции — $1-4 млн.
Фото на обложке: Bob W / соцсети
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