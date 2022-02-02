Идет прием заявок на хакатон по разработке проектов для Web 3.0

5-6 февраля в Москве пройдет хакатон BlockchainHack. Участникам предстоит разработать прототипы проектов для Web 3.0. По итогам соревнования шесть лучших команд разделят призовой фонд в $13 тыс.
Принять участие в хакатоне могут команды из двух-пяти человек и индивидуальные разработчики, которые объединятся в команды до начала мероприятия. При поддержке менторов участники должны будут за два дня создать прототипы блокчейн-проектов для любой сферы жизни, которые помогут развитию Web 3.0.
Для разработки проектов командам будут предложены технические инструменты от компаний Fluence и Protocol Labs. Децентрализованная платформа Fluence для p2p-протоколов и приложений позволяет легко создавать и хостить любые интернет приложения без использования облачных платформ.
Protocol Labs разрабатывает крупнейшую в мире децентрализованную сеть Filecoin, которая дает возможность пользователям хранить, запрашивать и передавать данные через проверяемый маркетплейс.
Для участия в BlockhainHack необходимо заполнить заявку на сайте и предложить идею проекта для реализации до 3 февраля.
Фото на обложке: artjazz /
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