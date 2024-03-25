Глава Boeing Дэйв Кэлхун уйдет в отставку после скандала с поломками самолетов

Глава Boeing Дэйв Кэлхун, председатель правления компании и другие топ-менеджеры уйдут в отставку после серии скандалов с поломками самолетов 737. После этих поломок авиарегуляторы США провели аудит Boeing, который она частично провалила.

Серия скандалов с поломками самолетов Boeing привел к смене состава руководства компании. Со своего поста в конце 2024 года уйдет генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун, говорится в сообщении компании.

Также пост покинули председатель совета директоров Ларри Келлнер, исполнительный директор подразделения коммерческих полетов Стэн Дил. Место Келлнера временно занял Стив Молленкопф, под руководством которого Boeing изберет нового главу совета директоров.

В марте Boeing провалила 33 из 89 проверок, который были проведены в рамках аудита авиарегуляторами США. Этому аудиту предшествовали инциденты с поломками самолетов Boeing 737.

В одном из случаев у лайнера отвалился люк аварийного выхода, из-за чего самолет пришлось экстренно посадить в аэропорту Портленда. После этого инцидента Boeing уволила главу программы 737 Max Эда Кларка, который курировал выпуск самолетов на заводе Boeing.

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