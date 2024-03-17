Bloomberg: проблемы Boeing привели к крупнейшему росту цен на билеты за последние два года

Январская авария Boeing и последующие проверки заводов компании привели к росту стоимости авиабилетов в январе–феврале на 3,6%. По итогам первой половины 2024 года рост цен может достичь 8,5–18%.

Эти цифры сообщает Bloomberg со ссылкой на данные правительства США. Агентство уточняет, что рост цен за месяц стал крупнейшим с мая 2022 года. Туристическая компания Amex Global Business Travel прогнозирует увеличение стоимости билетов на 8,5% на маршруте Нью-Йорк — Лос-Анджелес в пик летнего сезона.

Цены на перелеты на маршрутах Сиэтл — Сан Франциско и Чикаго — Лас-Вегас в течение первого полугодия вырастут на 18% и 9,6% соответственно.

Boeing «полностью сосредоточен на внедрении изменений для повышения качества» производственной системы и поставках «высококачественных самолетов, отвечающих всем нормативным требованиям», однако многочисленные проверки государственных инспекторов существенно замедляют производство.

Американские United Airlines и Southwest Airlines, а также ирландская Ryanair сообщили агентству, что урезают расписание полетов и ищут альтернативы Boeing 737 накануне напряженного летнего туристического сезона.

При этом большинство самолетов Airbus, главного конкурента Boeing, распродано до конца десятилетия, поэтому «авиакомпаниям просто некуда обратиться». Европейский производитель, как и американский, пытаются вернуть производство к допандемийному уровню.

5 января самолет Boeing 737 MAX 9 авиакопмпании Alaska Airlines вскоре после вылета из Портленда потерял дверную заглушку, что привело к разгерметизации салона. Авиалайнер совершил аварийную посадку в Портленде, никто из 177 человек на борту не пострадал.

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