Состояние российских миллиардеров с начала года увеличилось на $32 млрд

Состояние российских миллиардеров с начала года увеличилось на $32 млрд. Больше других разбогатели Вагит Алекперов, Владимир Лисин и Леонид Михельсон. Самым состоятельным россиянином в списке Billionaires Index остается Владимир Потанин с $29,8 млрд.

Агентство Bloomberg представило обновленный список богатейших людей планеты Billionaires Index. Согласно перечню агентства, российские миллиардеры с начала года нарастили свое состояние на $32 млрд.

Больше других увеличили состояние Вагит Алекперов, Владимир Лисин и Леонид Михельсон. Основатель «Лукойла» разбогател на $5,91 млрд до $21,3 млрд, глава совета директоров НЛМК – на $4,98 млрд до $24,8 млрд, председатель правления «Новатэка» – на $2,73 млрд до $27,4 млрд.

Самым состоятельным россиянином в списке Bloomberg остается глава «Норникеля» с состоянием $29,8 млрд – Владимир Потанин с начала года «обеднел» на $185 млн и занимает 51 строчку в мировом списке миллиардеров.

Фото: Bloomberg

В глобальном списке Bloomberg лидерство за главой Tesla и SpaceX Илоном Маском. Его состояние агентство оценивает в $242 млрд. Следом за ним идет глава LVMH Бернар Арно с $198 млрд.

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