Богатейшие люди России с начала года стали богаче на $16,1 млрд

Богатейшие люди России с начала года стали богаче на $16,1 млрд. Согласно опубликованному Bloomberg индексу миллиардеров, больше всех с начала года заработали Вагит Алекперов, Алексей Мордашов и Владимир Потанин.

Состояние самых богатых людей России за первый месяц 2023 года выросло совокупно на $16,1 млрд. Об этом говорят данные индекса миллиардеров, который подготовил Bloomberg. Показатель рассчитан на основе различных данных, в том числе стоимости акций в активе.

Больше других состояние увеличилось у совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова (+$2,5 млрд), совладельца «Северстали» Алексея Мордашова (+$1,54 млрд), главы «Норникеля» Владимира Потанина (+$1,32 млрд).

Алекперов и Мордашов вошли в список самых обедневших по итогам 2022 года российских миллиардеров. Глава «Лукойла» потерял $5,1 млрд, совладелец «Северстали» – $11 млрд.

Самым богатым человеком планеты остается президент LVMH Бернар Арно с состоянием $191 млрд. Глава Tesla Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос идут следом с состоянием в $164 млрд и $126 млрд соответственно.

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