Директор санатория «Знание» Дмитрий Богданов арестован

Директор санаторно-курортного комплекса «Знание» Дмитрий Богданов был задержан в аэропорту Сочи 30 мая и арестован на 2 месяца. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Богданова задержали при выходе из самолета Ялта — Сочи, в настоящее время он находится под стражей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя группы отелей «Русские сезоны» Владимира Масютина.

Уголовное дело в отношении Богданова возбудили 28 мая, тогда же его объявили в федеральный розыск. Решение о заключении под стражу принималось на основании рапорта о том, что Дмитрий Богданов якобы может скрыться от следствия, сообщил РБК-Краснодар адвокат Дмитрий Чечерин.

По информации Васютина, в совершении преступления Дмитрия Богданова обвинил Фёдор Светик. Согласно данным из открытых источников, человек с таким именем является профессором Московского государственного университета технологии и управления им. С.Н. Разумовского, председателем правления Международного фонда «Знание» им. академика К.В. Вавилова, а также вице-президентом Общества «Знание» России.

В настоящее время защита Богданова готовит апелляционную жалобу на возбуждение уголовного дела и избрание меры пресечения. Также представители туристической отрасли Сочи объявили о начале сбора подписей в защиту директора санатория «Знание».

В правоохранительных органах информацию о задержании Богданова пока не комментировали.

Дмитрий Богданов занимает должность директора санаторно-курортного комплекса «Знание» с 2011 года.

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