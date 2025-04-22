Более 61% предпринимателей готовы платить за эксклюзивный контент

Чаще всего новости бизнеса и отрасли предприниматели узнают через социальные сети (66%) и онлайн-СМИ (62%). Больше трети изучают блоги и личные сайты экспертов отрасли или просматривают email-рассылки и дайджесты, установили эксперты.

При этом традиционные СМИ интересуют 27% опрошенных, подкасты и видео о бизнес-процессах — лишь 25% респондентов.

Половина опрошенных уделяет от одного до трех часов в день чтению и просмотру бизнес-контента, четверть — менее часа. От четырех до семи часов в неделю на изучение новостей о бизнесе тратят 16% опрошенных, более семи часов — 7%.

В бизнес-контенте опрошенные ценят достоверность — 76% и практическую применимость 65%. Треть опрошенных считают важными оперативность (34%) и аналитическую глубину (32%). Эксклюзивность важна 14% опрошенных.

Большинство (61%) в целом готовы оплачивать качественный эксклюзивный контент для бизнеса.

Наиболее интересными форматами эксклюзивного контента предприниматели, которые могли выбирать сразу несколько вариантов, назвали:

разбор реальных бизнес-кейсов с цифрами и стратегиями — 49%;

глубокая аналитика и исследования рынка — 48%;

обучающие курсы и воркшопы по конкретным бизнес-навыкам — 41%;

эксклюзивные интервью с топ-менеджерами и успешными предпринимателями — 39%;

расширенные версии статей и отчетов с дополнительными данными — 22%;

закрытые онлайн-мероприятия (мастермайнды, Q&A с экспертами) — 20%.

Большинство (69%) опрошенных признались, что ощущают переизбыток «мотивационного» контента для предпринимателей. Больше всего раздражают бизнесменов банальные фразы без практической пользы (56%), а также игнорирование реальных проблем и отсутствие конкретных шагов (по 40%).

Наибольшее раздражение и неприятие у респондентов вызывает неактуальная информация (60%), поверхностные статьи без реальных данных и анализа (47%), очевидные советы в стиле «работайте больше — заработаете больше» (47%), реклама, замаскированная под экспертное мнение (46%), а также кликбейтные заголовки, не соответствующие содержанию (39%).

Среди тем в бизнес-новостях, от которых уже устали и которые считают переоцененными, респонденты назвали успешные истории миллиардеров и «секреты их успеха» (58%), а также громкие стартапы и «новые единороги» (38%).

Больше всего опрошенных отталкивает в подаче информации для предпринимателей избыточное количество воды и растянутый текст (52%), а также сложный язык и перегруженность терминологией (47%). Кроме того, предпринимателям не нравятся отсутствие конкретных примеров и практических рекомендаций (41%), кликбейтные заголовки, не соответствующие содержанию (38%) и навязчивая реклама или скрытый PR в статьях и видео.

Самыми устаревшими или неэффективными форматами контента предприниматели считают вебинары и длинные статьи без структуры и выводов, вебинары, экспертные блоги со скрытой рекламой, видео с кликбейтными заголовками и интервью предпринимателей без практических советов.

Исследование проведено PR-агентством Mediacom.Expert и сервисом онлайн-опросов Anketolog.ru с 25 по 29 марта 2025 года, опрошено более 800 собственников бизнеса.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock / FOTODOM