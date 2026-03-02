Более 80% родителей и учителей поддерживают запрет смартфонов на уроках: чаще с инициативой согласны мужчины

Большинство родителей и педагогов одобряют запрет на использование мобильных телефонов во время школьных занятий. Согласно опросу сервиса SuperJob, инициативу поддерживают 83% родителей учащихся и 86% учителей. Мужчины поддерживают запрет чаще женщин: 86% против 80%.

12% родителей до 39 лет не согласны с запретом

Запрет на использование мобильных устройств во время занятий действует в российских школах с сентября 2024 года. Он распространяется на любые сценарии применения смартфонов в ходе урока, даже в образовательных целях. Исключения составляют только экстренные ситуации, когда идет речь о риске жизни и здоровью.

Среди родителей инициативу поддерживают абсолютное большинство — 83%. При этом опрошенные в возрасте до 39 лет относятся к нововведению более осторожно, чем респонденты 40 лет и старше: в первой группе с запретом телефонов согласны 78%, а во второй — 85%. Среди мужчин доля поддерживающих изменения составила 86%, а среди женщин — 80%.

В основном, негативно к ограничению использования телефонов в школах относятся респонденты женского пола в возрасте до 39 лет: в обеих группах по 12% несогласных.

Большинство учителей поддерживает запрет телефонов

Среди учителей запрет телефонов поддерживают 86% респондентов. Негативно к нововведению относятся каждый десятый педагог.

При этом количество критиков инициативы выросло по сравнению с 2024 годом: среди родителей рост составил 4%, а среди учителей — 5%.

Критики запрета считают, что нужно повышать цифровую грамотность детей

Среди родителей против запрета выступили только 9% респондентов. По их мнению, ограничения не решают проблему отсутствия внимания на уроках. Вместо этого необходимо обучать детей грамотному использованию интернета и цифровых инструментов.

Такая же доля преподавателей не согласны с ограничением. Они считают, что смартфоны могут быть полезны в учебном процессе — например, для работы с калькулятором или поиска справочной информации.

Идея ограничения смартфонов в классе получила устойчивую поддержку как среди родителей, так и среди педагогов. Несмотря на наличие аргументов в пользу образовательного использования гаджетов, большинство участников образовательного процесса считают запрет оправданной мерой.

Контекст

Около 49% россиян считают себя зависимыми от гаджетов — чаще об этом заявляют женщины (55% против 43% мужчин) и респонденты 25–44 лет (55%). При этом 33% опрошенных не ощущают зависимости, а 17% не смогли дать однозначный ответ.

Половина участников уже предпринимала попытки сократить время у экрана, но для 26% это оказалось трудной задачей; 13% только планируют такой эксперимент, а 38% не считают ограничения нужными.