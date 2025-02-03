Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Карта рынка информационной безопасности
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Более половины россиян признались, что матерятся на работе

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Более половины россиян используют нецензурную лексику на работе, при этом почти каждый 10-й делает это регулярно. Об этом говорится в исследовании hh.ru, которое приурочено к отмечаемому 3 февраля Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой. Отчет есть в распоряжении RB.RU.

Более половины россиян признались, что матерятся на работе
  1. Новости

Согласно ему, только 45% россиян воздерживаются от использования мата в общении с коллегами. Среди остальных респондентов 28% используют нецензурные выражения только в моменты эмоционального накала, 19% матерятся вне зависимости от обстоятельств, а 8% делают это регулярно.

По теме: Может ли компания штрафовать сотрудников

Чаще всего матерятся на рабочем месте жители Краснодарского края (16%), Ростовской области (13%), а также рабочий персонал и юристы (по 11%). Реже всего употребляют ненормативную лексику на работе жители Челябинской области (57%), финансисты, бухгалтеры и медики (по 58%).

69% россиян заявили, что использование мата на рабочем месте неприемлемо. При этом четверть респондентов в возрасте 18–24 лет считают нецензурную лексику нормой, аналогично ответили пятая часть опрошенных в возрасте 25–34 лет. Среди участников опроса в возрасте 55 лет и старше лишь 4% относятся к мату в коллективе положительно.

30% россиян отметили, что у них на работе строго запрещено использовать ненормативную лексику. При этом санкции за мат на работе встречаются редко — в 4% случаев за это могут оштрафовать, в 6% — выдать официальное замечание, а в 11% — устное взыскание.

Опрос был проведен с 23 по 29 января, в нем приняли участие 2,1 тыс. работающих россиян и соискателей.

RB.RU рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Фото на обложке: MAYA LAB / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

Материалы по теме