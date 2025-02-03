Более половины россиян признались, что матерятся на работе

Более половины россиян используют нецензурную лексику на работе, при этом почти каждый 10-й делает это регулярно. Об этом говорится в исследовании hh.ru, которое приурочено к отмечаемому 3 февраля Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой. Отчет есть в распоряжении RB.RU.

Согласно ему, только 45% россиян воздерживаются от использования мата в общении с коллегами. Среди остальных респондентов 28% используют нецензурные выражения только в моменты эмоционального накала, 19% матерятся вне зависимости от обстоятельств, а 8% делают это регулярно.

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Чаще всего матерятся на рабочем месте жители Краснодарского края (16%), Ростовской области (13%), а также рабочий персонал и юристы (по 11%). Реже всего употребляют ненормативную лексику на работе жители Челябинской области (57%), финансисты, бухгалтеры и медики (по 58%).

69% россиян заявили, что использование мата на рабочем месте неприемлемо. При этом четверть респондентов в возрасте 18–24 лет считают нецензурную лексику нормой, аналогично ответили пятая часть опрошенных в возрасте 25–34 лет. Среди участников опроса в возрасте 55 лет и старше лишь 4% относятся к мату в коллективе положительно.

30% россиян отметили, что у них на работе строго запрещено использовать ненормативную лексику. При этом санкции за мат на работе встречаются редко — в 4% случаев за это могут оштрафовать, в 6% — выдать официальное замечание, а в 11% — устное взыскание.

Опрос был проведен с 23 по 29 января, в нем приняли участие 2,1 тыс. работающих россиян и соискателей.

Фото на обложке: MAYA LAB / Shutterstock / FOTODOM