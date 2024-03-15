С 1 апреля 2024 года Болгария начнет выдавать шенгенские визы россиянам. С заявлениями будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Петербурге.
Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов будет такой же, как в других странах Шенгенской зоны, пишет ТАСС
Краткосрочными национальными визами типа C, выданными до 31 марта 2024 года, россияне смогут воспользоваться только при въезде в Болгарию и поездках до Румынии и Кипра.
Полученные до этой же даты долговременные визы типа D (на три месяца и более) дадут право на кратковременные поездки в другие страны Шенгенской зоны.
Фото на обложке: Boyan Georgiev Georgiev /
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