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Болгария начнет выдавать шенгенские визы россиянам

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С 1 апреля 2024 года Болгария начнет выдавать шенгенские визы россиянам. С заявлениями будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Петербурге.

Болгария начнет выдавать шенгенские визы россиянам

Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов будет такой же, как в других странах Шенгенской зоны, пишет ТАСС

Краткосрочными национальными визами типа C, выданными до 31 марта 2024 года, россияне смогут воспользоваться только при въезде в Болгарию и поездках до Румынии и Кипра.

Полученные до этой же даты долговременные визы типа D (на три месяца и более) дадут право на кратковременные поездки в другие страны Шенгенской зоны.

Фото на обложке: Boyan Georgiev Georgiev / Shutterstock

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