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Сервис «Яндекс Путешествия» поможет заселиться в отель большой компанией

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс Путешествия» помогут заселиться в отель большой компанией. Группы от 3 до 10 человек при бронировании номеров могут выбрать, как им удобнее проживать — всем вместе или в разных номерах. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе сервиса.

Сервис «Яндекс Путешествия» поможет заселиться в отель большой компанией

Путешественникам нужно будет указать одно контактное лицо, выбрать количество проживающих. Сервис также автоматически учтет стоимость завтрака для всех гостей.

По собственным данным сервиса, россияне в основном путешествуют большими компаниями. 66% респондентов сообщили, что ездили в новые места группой до пяти человек, 16% путешествовали от 6 до 10 человек, а 9% — группами более 10 человек.

Фото на обложке: Unsplash

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