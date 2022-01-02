«Большая пятерка» прибавила в цене $2,5 трлн

Пять крупнейших технологических гигантов мира закончили очередной год заметным повышением своей стоимости на рынке. Инвесторы не сомневаются в надежности этих компаний и смело продолжают вкладывать деньги в их активы.

Рыночная стоимость Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft и Meta за 2021 год в совокупности выросла на $2,45 трлн, сообщает Bloomberg.

Успешнее всех оказалась Alphabet, которой принадлежит Google: ее стоимость взлетела на 65%. Таким образом она достигла оценки в $2 трлн, став третьй компанией, преодолевшей эту отметку (вместе с Apple и Microsoft).

Microsoft выросла в цене на 51%, Apple — на 34%, а Meta (бывшая Facebook) — на 23%.

Стоимость Amazon поднялась за год всего на 2,4%, все же завершив его в итоге ростом. Однако это далеко не лучший показатель для компании, чья капиталиция с конца 2014 года увеличилась на 1000%.

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