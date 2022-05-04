Стартовал прием заявок на участие в акселераторе инновационных проектов «Большая разведка»

Принять участие в отборе могут проекты, которые развиваются в направлениях: TechNet, IT&Robotics, Mining&Energy, Chemical&GreenTech и Agro&MedTech. Отборочный этап пройдет онлайн. Участие бесплатное.

Участие в акселераторе даст возможность командам:

получить гранты от Министерства образования и науки Пермского края (грантовый фонд 4 млн рублей);

пройти бесплатное обучение технологическому предпринимательству в рамках акселерационной программы;

привлечь инвестиции от венчурных фондов и частных инвесторов;

найти потенциальных заказчиков среди индустриальных партнеров;

подготовиться для участия в федеральных конкурсах и программах;

подготовить заявки для привлечения финансирования по программам Фонда содействия инновациям, получения статуса участника Сколково;

получить экспертную оценку от специалистов федерального и регионального уровня;

получить сертификат преакселератора для победителей программы «Умник».

За прошедшие годы в акселераторе «Большая разведка» приняли участие более семи тыс. студентов, аспирантов, молодых ученых и предпринимателей, которые представили более 2400 инновационных проектов. В 2021 году в рамках проведения акселератора было подано 790 проектов из 106 городов России. По итогам «Большой разведки 2021» уже 32 финалиста акселератора привлекли инвестиции на сумму более 52 млн рублей.

Подать заявку можно до 22 мая 2022 года. Подробная информация и регистрация — на сайте.

Генеральные партнеры: Правительство Пермского края, АО «ОДК», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», среди индустриальных партнеров: АО «ОДК-Пермские моторы», АО «ОДК-Стар», АО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО «Уралкалий», ООО «ЕвроХим-УКК», АО «Елатомский приборный завод», АО «Редуктор-ПМ», ПКГУП «Теплоэнерго», АО «ОХК «Уралхим», ПАО «ПНППК», АО «Эр-Телеком», ФРИИ, Фонд содействия инновациям, Сколково, ООО «Экобэст», ООО «Промобот» и многие другие.

Фото на обложке: Who is Danny / Shutterstock