Новости
Партнеры
Стартовал отбор в конкурс-акселератор инновационных проектов «Большая разведка»
Новости
Юлиана Трегуб
Начался прием заявок на участие в конкурсе-акселераторе инновационных проектов «Большая разведка». В его рамках пройдет комплекс мероприятий по проектному обучению, привлечению и развитию инновационных и технологических проектов. Прием заявок — до 20 мая.
Стартовал отбор в конкурс-акселератор инновационных проектов «Большая разведка»Юлиана Трегуб
Направления конкурса:
- TechNet;
- IT,
- Robotics&SmartCity;
- Mining&Energy;
- Chemical&GreenTech;
- Agro&MedTech;
- Школьный трек;
- Socio&EduTech.
Возможности для участников конкурса:
- призовой и грантовый фонд 4 000 000 руб.;
- бесплатное обучение технологическому предпринимательству в рамках акселерационной программы;
- помощь в подготовке заявок на программы «УМНИК» и «СТАРТ» с господдержкой до 2 000 000 руб.;
- инвестиции от венчурных фондов и частных инвесторов;
- потенциальные заказчики среди индустриальных партнеров;
- подготовка к участию в федеральных программах и конкурсах;
- призы от индустриальных партнеров;
- экспертная оценка от специалистов федерального и регионального уровня.
Конкурс будет проходить в Перми. Иногородним участникам бесплатно предоставляется проживание в профилактории и общежитии Пермского национального исследовательского политехнического университета.
Оставить заявку можно на сайте акселератора.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Рассылка Rusbase Chance
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма