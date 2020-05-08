Начался прием заявок на участие в конкурсе-акселераторе инновационных проектов «Большая разведка». В его рамках пройдет комплекс мероприятий по проектному обучению, привлечению и развитию инновационных и технологических проектов. Прием заявок — до 20 мая.

Стартовал отбор в конкурс-акселератор инновационных проектов «Большая разведка»