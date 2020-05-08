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Стартовал отбор в конкурс-акселератор инновационных проектов «Большая разведка»

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

Начался прием заявок на участие в конкурсе-акселераторе инновационных проектов «Большая разведка». В его рамках пройдет комплекс мероприятий по проектному обучению, привлечению и развитию инновационных и технологических проектов. Прием заявок — до 20 мая.

Стартовал отбор в конкурс-акселератор инновационных проектов «Большая разведка»

Направления конкурса:

  • TechNet; 
  • IT,
  • Robotics&SmartCity; 
  • Mining&Energy; 
  • Chemical&GreenTech; 
  • Agro&MedTech; 
  • Школьный трек;
  • Socio&EduTech.

Возможности для участников конкурса:

  • призовой и грантовый фонд 4 000 000 руб.;
  • бесплатное обучение технологическому предпринимательству в рамках акселерационной программы;
  • помощь в подготовке заявок на программы «УМНИК» и «СТАРТ» с господдержкой до 2 000 000 руб.;
  • инвестиции от венчурных фондов и частных инвесторов;
  • потенциальные заказчики среди индустриальных партнеров;
  • подготовка к участию в федеральных программах и конкурсах;
  • призы от индустриальных партнеров;
  • экспертная оценка от специалистов федерального и регионального уровня.

Конкурс будет проходить в Перми. Иногородним участникам бесплатно предоставляется проживание в профилактории и общежитии Пермского национального исследовательского политехнического университета.


Оставить заявку можно на сайте акселератора.  

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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