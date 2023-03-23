В России впервые за два года выросло количество банкоматов

Впервые за два года в России выросло количество банкоматов. За последний квартал их стало на 1,8 тыс. больше – всего 173,5 тыс. штук. Эксперты объяснили ситуацию последствиями санкций – банки меняют американские аппараты на корейские и китайские.
Сведения о количестве банкоматов в России предоставил ЦБ РФ. К концу 2022 года число банковских аппаратов составляло 173,5 тыс.
За последний квартал количество банкоматов выросло на 1,8 тыс. штук – рост зафиксирован впервые за два года. Ранее число банковских аппаратов снижалось, в течение двух лет упав на 11%, или 22 тыс. штук.
Эксперты объяснили ситуацию с ростом числа банкоматов в том числе последствиями санкций: по данным на весну 2022 года около 60% работающих в России аппаратов были произведены американскими компаниями NCR и Diebold Nixdorf. Эти компании покинули российский рынок, из-за чего возникли сложности с перенастройкой банкоматов для того, чтобы они могли работать с новой 100-рублевой банкнотой. Поэтому банки меняют американские банкоматы на корейские и китайские аналоги.
Фото на обложке: Hadrian /
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