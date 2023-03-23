Впервые за два года в России выросло количество банкоматов. За последний квартал их стало на 1,8 тыс. больше – всего 173,5 тыс. штук. Эксперты объяснили ситуацию последствиями санкций – банки меняют американские аппараты на корейские и китайские.

В России впервые за два года выросло количество банкоматов