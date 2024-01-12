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Количество действующих коммерческих компаний в России увеличилось впервые с 2015 года

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Количество действующих коммерческих компаний в России увеличилось впервые с 2015 года. По данным ФНС, на начало 2024 года было 2,61 млн организаций, что на 0,04% больше, чем в начале 2023 года.

Количество действующих коммерческих компаний в России увеличилось впервые с 2015 года

В России увеличилось число действующих коммерческих компаний. По расчету за год это произошло впервые с 2015 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ФНС. 

На 1 января 2024 года в России было зарегистрировано 2,61 коммерческих организаций, что на 0,04% больше, чем в начале 2023 года. 

По итогам 2023 года прекратили свою деятельность вследствие ликвидации 46,5 тыс. компаний, что на 5,1% меньше, чем в 2022 году. Из государственного реестра по решению ФНС были исключены 207,5 тыс. организаций – в 2022 году таких компаний было 231,2 тыс.

В период с 2016 по 2023 года количество действующих в России коммерческих организаций сократилось на 1,5 млн или на 37,1%.

Фото на обложке: FOTOGRIN / Shutterstock

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