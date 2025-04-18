Большие данные и ИИ стали драйвером роста российской экономики

Продукты, созданные с использованием больших данных и искусственного интеллекта (ИИ), стали одним из стабильных драйверов развития экономики России. Об этом заявила президент Ассоциации больших данных (АБД) Анна Серебряникова на форуме Data Fusion, пишут «Ведомости».

Согласно оценкам АБД, вклад ИИ и big data в ВВП страны с 2019 по 2024 год составил 5,5%, или 3,4 трлн рублей. К 2030 году этот показатель вырастет до 10,6 трлн рублей.

Лидерами по внедрению данных и ИИ стали телекоммуникации, ритейл, IT, финансы и государственные органы. В этих сферах уровень проникновения технологий достигает 90–100% от бенчмарка, отметила Серебряникова.

Инвестиции в ИИ компаний по всему миру в 2024 году показали рекордные значения — было совершено 885 сделок на $56 млрд. Сумма выросла на 192% по сравнению с 2023 годом, когда инвесторы вложили $29,1 млрд в стартапы в сфере генеративного ИИ в рамках 691 сделки.

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