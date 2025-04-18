Большие данные и ИИ стали драйвером роста российской экономики
Продукты, созданные с использованием больших данных и искусственного интеллекта (ИИ), стали одним из стабильных драйверов развития экономики России. Об этом заявила президент Ассоциации больших данных (АБД) Анна Серебряникова на форуме Data Fusion, пишут «Ведомости».
- Новости
Согласно оценкам АБД, вклад ИИ и big data в ВВП страны с 2019 по 2024 год составил 5,5%, или 3,4 трлн рублей. К 2030 году этот показатель вырастет до 10,6 трлн рублей.
Лидерами по внедрению данных и ИИ стали телекоммуникации, ритейл, IT, финансы и государственные органы. В этих сферах уровень проникновения технологий достигает 90–100% от бенчмарка, отметила Серебряникова.
- Инвестиции в ИИ компаний по всему миру в 2024 году показали рекордные значения — было совершено 885 сделок на $56 млрд. Сумма выросла на 192% по сравнению с 2023 годом, когда инвесторы вложили $29,1 млрд в стартапы в сфере генеративного ИИ в рамках 691 сделки.
Фото на обложке: LariBat / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Выбор системы налогообложения»
- 1 Рынок кикшеринга в России за три года вырастет на 72% Его объем достигнет 53,6 млрд рублей к 2027 году 18 апреля 14:00
- 2 ФНС сделала прогноз по количеству самозанятых к 2029 году Рост их числа начнет замедляться уже с 2025 года 27 февраля 12:05
- 3 Бизнес прогнозирует вдвое большую инфляцию в 2025 году, чем ЦБ — 10-15% Особенно это касается персоналоемких и связанных с логистикой/хранением отраслей 25 января 14:50
- 4 Скупка биткоина IT-гигантами и стратегические крипторезервы: Forbes дал прогнозы по криптовалютам на 2025 год А также рост стейблкоинов и увеличение общей капитализации рынка 24 декабря 13:24