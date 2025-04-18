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Большие данные и ИИ стали драйвером роста российской экономики

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Продукты, созданные с использованием больших данных и искусственного интеллекта (ИИ), стали одним из стабильных драйверов развития экономики России. Об этом заявила президент Ассоциации больших данных (АБД) Анна Серебряникова на форуме Data Fusion, пишут «Ведомости».

Большие данные и ИИ стали драйвером роста российской экономики
  1. Новости

Согласно оценкам АБД, вклад ИИ и big data в ВВП страны с 2019 по 2024 год составил 5,5%, или 3,4 трлн рублей. К 2030 году этот показатель вырастет до 10,6 трлн рублей.

Лидерами по внедрению данных и ИИ стали телекоммуникации, ритейл, IT, финансы и государственные органы. В этих сферах уровень проникновения технологий достигает 90–100% от бенчмарка, отметила Серебряникова.

  • Инвестиции в ИИ компаний по всему миру в 2024 году показали рекордные значения — было совершено 885 сделок на $56 млрд. Сумма выросла на 192% по сравнению с 2023 годом, когда инвесторы вложили $29,1 млрд в стартапы в сфере генеративного ИИ в рамках 691 сделки.

Фото на обложке: LariBat / Shutterstock / FOTODOM

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