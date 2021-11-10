Новая лента новостей, поддержка авторов и другое – «Одноклассники» представили крупное обновление

Социальная сеть «Одноклассники» представила на конференции OK.Update масштабное обновление своей платформы.

Гибридная лента новостей

После просмотра всех публикаций друзей или групп, на которых подписан пользователь, он увидит рекомендуемый контент от других групп, подобранный по его интересам. Нейросети проанализируют предпочтения похожих друг на друга пользователей и составят круг их интересов по публичным действиям внутри соцсети.

Тестирование показало, что количество лайков на рекомендуемые публикации внутри основной ленты увеличилось на 21% по сравнению с отдельной лентой рекомендаций. Число уникальных авторов, которые получают охваты в рекомендациях выросло в 2 раза, отметили в пресс-службе «Одноклассников».

Лента вертикального контента

В «Одноклассниках» появится отдельная лента вертикального контента. В ней будут показаны рекомендуемые публикации в форматах коротких видео, фотографий и GIF-анимаций. Новый алгоритм рекомендаций видео, который запустили «Одноклассники», будет опираться на данные о времени смотрения пользователя, чтобы подобрать для него релевантный контент.

Каждая единица контента будет показана в полноэкранном режиме, пояснили в «Одноклассниках». Функция появится в приложениях соцсети в конце 2021 года.

Алгоритм поддержки авторов уникального контента

«Одноклассники» внедрят технологию отбора контента, которая будет автоматически выделять интересных авторов, группы и медиа в соцсети и давать им дополнительные охваты. На первом этапе алгоритм будет работать с новыми авторами на платформе, затем станет продвигать всех создателей подходящего контента в социальной сети.

«Особенность системы в том, что качественный и востребованный у пользователей контент будет поддерживаться до тех пор, пока не начнет расти самостоятельно органически», – рассказали в пресс-службе «Одноклассников». Алгоритм планируют внедрить до конца 2021 года.

Оплата товаров внутри соцсети, товары в видеотрансляциях

Пользователи «Одноклассников» смогут оплачивать товары групп и бизнес-профилей прямо в соцсети с помощью встроенной системы безопасных платежей. Платформа не будет брать комиссию.

Соцсеть также представила сервис продажи товаров через видеотрансляции. Зрители трансляций смогут сразу перейти на интересующий их товар и оформить покупку.

Обновление внутреннего рекламного кабинета

Внутри рекламного кабинета в «Одноклассниках» появится функция ретаргетинга по CRM-базе рекламодателя, а также оплата за клики по CPC-модели, при которой средства за показы объявлений не списываются. Модераторы групп или бизнес-профилей смогут таргетировать рекламу на своих клиентов и показывать им актуальные предложения в зависимости от их опыта взаимодействия с компанией или продуктом, пояснили в пресс-службе «Одноклассников».

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Фото в тексте: Одноклассники