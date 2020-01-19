Сервис такси Bolt получил €50 млн от Европейского инвестиционного банка

Эстонский сервис такси Bolt, в апреле 2019 года вышедний в Санкт-Петербург, получил венчурный заем в размере €50 млн от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Об этом говорится в сообщении Bolt.

Bolt направит полученные средства на улучшение технологической платформы для заказа такси и развитие других направлений, таких как доставка еды, аренда самокатов и каршеринг.

Bolt был запущен в 2013 году в Таллине (изначально компания называлась Taxify). По собственным данным, услугами Bolt сегодня пользуются свыше 30 млн человек более чем в 35 странах. С компанией работают более 1 млн водителей.

В России Bolt появился в апреле 2019 года. Пока что сервис работает только в Санкт-Петербурге. Помимо заказа такси Bolt также предлагает аренду самокатов.

В августе 2019 года компания вышла на рынок доставки еды. Пока что Bolt Food доставляет еду только в Эстонии, Латвии, Литве и Южной Африке. Запуск в России намечен на 2020 год.

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