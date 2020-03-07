Сервис такси Bolt вошел в тройку самых быстрорастущих компаний в Eвропе

Эстонский сервис такси Bolt, который работает в Санкт-Петербурге, вошел в тройку самый быстрорастущий компаний в Европе по объему выручки. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Financial Times и исследовательской компании Statista.

Составители рейтинга сравнили объемы выручки компаний в 2015 и 2018 годах. Bolt в 2015 году заработал €610 тысяч, а в 2018 году — €79,7 млн. Таким образом сервис за три года нарастил выручку на 12860% и попал на третье место в списке самых быстрорастущих компаний Европы.

На первом месте британский банк для малого и среднего бизнеса OakNorth Bank, на втором — финская служба доставки еды Wolt. Эти компании за 2015-2018 годы нарастили выручку на 37423% и 15642%. Совокупный среднегодовой темп роста компаний за три года составил: у OakNorth Bank 623%, у Wolt 440%, у Bolt 407,4%.

На шестом месте рейтинга — белорусский разработчик приложений игр Gismart. Его выручка в абсолютных цифрах выросла на 8788% — до €57,6 млн. Среднегодовой темп роста выручки компании составил 347%.

Составители рейтинга отметили, что он отражает растущее влияние технологических компаний. Их в рейтинге из тысячи компаний 189 — больше, чем у какой-либо другой отрасли.

Bolt был запущен в 2013 году в Таллине (изначально компания называлась Taxify). По собственным данным, услугами Bolt сегодня пользуются свыше 30 млн человек более чем в 35 странах. С компанией работают более 1 млн водителей.

В России Bolt появился в апреле 2019 года. Пока что сервис работает только в Санкт-Петербурге. Помимо заказа такси Bolt также предлагает аренду самокатов. В августе 2019 года компания вышла на рынок доставки еды, которая, как ожидается, появится в России в 2020 году.

В числе инвесторов Bolt — фонд TMT Investments. Его управляющий директор Герман Каплун называл Bolt самой яркой сделкой в портфеле фонда.

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