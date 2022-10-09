Девелопер Bonava продаст российский сегмент бизнеса казанской строительной группе

Шведской компании Bonava, занимающейся строительством и вводом в эксплуатацию жилых домов и комплексов, удалось договориться о продаже российского сегмента бизнеса казанской группе компаний G-Group за €98 млн.

В официальном сообщении на сайте головного офиса говорится о необходимости продажи бизнеса «в свете геополитической ситуации».

Хотя продажа за €98 млн и означает, что компания потеряет на сделке до €27 млн, президент и главный исполнительный директор Bonava Питер Валлин подчеркивает:

«Нам было важно найти решение, учитывающее безопасность наших сотрудников, наших клиентов и операции в целом, и эта продажа учитывала эти факторы».

Bonava работала в РФ преимущественно в Санкт-Петербурге и отстроила такие объекты, как Magnifika Residence, Magnifika Lifestyle, Gröna Lund, Skandi Klubb и др.

В начале марта компания заявила об уходе с рынка, но уже к апрелю частично восстановила работу, а к июлю вернулась полностью с проектом Gröna Lund (очередной дом сдан в конце сентября) и с желанием найти покупателей на российский бизнес.

К концу июля среди желающих купить активны шведского девелопера Bonava называли Setl Group, RBI, GloraX.

В итоге новым владельцем отечественных подразделений шведского застройщика станет казанская строительная группа G-Group, в которую входят застройщик жилой недвижимости «Унистрой» и девелопер UD Group, специализирующийся на коммерческих объектах.

Компании Bonava утверждают, что сделка завершится в течение полугода, если будут получены соответствующие «одобрения властей».

Фото на обложке: Bonava