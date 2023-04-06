Bonduelle вышла из бизнес-ассоциации «Русбренд»

Французская компания Bonduelle покинула крупную российскую бизнес-ассоциацию «Русбренд», сообщил «Известям» источник и подтвердили в самой организации.

Платить взносы производитель консервов прекратит с 2024 года. В самой компании отметили, что продолжают деятельность в стране, однако о причинах выхода из «Русбренда» не сообщили. Собеседники издания утверждают, что компания уже перенесла один из своих российских офисов в Казахстан.

В 2022 году ассоциацию «Русбренд» покинули крупнейшие мировые бренды, которые в результате ушли с российского рынка. Среди них — Nike и Coca-Сola company (подразделение, которое занималось маркетингом).

Bonduelle ранее не планировал уходить из России, представительство французской компании работает в стране с 1994 года. Сейчас в РФ функционируют три завода и две агрплощадки.

Ранее зимой крупные украинские ритейлеры отказались от закупок продукции Bonduelle. Компанию заподозрили в поддержке российских военных, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины.

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что выход Bonduelle из «Русбренда» создает предпосылки для прекращения работы в стране. По словам председателя Союза потребителей РФ Петра Шелища, отказ украинских сетей супермаркетов от закупок мог привести к переоценке репутационных рисков в компании.

Он добавил, что коллектив производителя в России насчитывает 500 человек — это лишь 5% от всего персонала.

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