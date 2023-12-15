86% работодателей планируют выплатить премии перед Новым годом — исследование

В компаниях 79% руководителей предусмотрены премии. 86% планируют выплатить их сотрудникам перед Новым годом. Это следует из результатов опроса, проведенного для RB.RU сервисом Anketolog.ru.
В большинстве компаний сотрудники знают, по каким показателям им будет выплачиваться премия. У большинства условия получения выплаты оговорены заранее, у 35% – прописаны в договоре.
Чаще всего руководители выплачивают премии за достижение плановых показателей — 55%, трудовые результаты — 54%, за качество работы сотрудника или отдела — 49%, в честь памятного события у работника — 34%.
43% выплачивают премии ежеквартально, ежегодно премию выплачивают 27% респондентов, а 26% делают это ежемесячно. Премию при этом у трети получают 80-100% сотрудников.
35% работодателей выплачивают премию в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, еще 34% указали средний размер бонусу до 10 тыс. рублей, 16% — 30-50 тыс. рублей. У 8% респондентов средний размер выплаты сотрудникам составляет от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. У 4% опрошенных работники могут получить от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, у 3% — свыше 110 тыс. рублей.
Не будут перечислять дополнительные выплаты в этом декабре 14% опрошенных. Среди причин — нехватка бюджета, сложная ситуация в организации, невыполнение показателей. Из-за личного отношения к сотруднику премии лишают 4% руководителей, а 2% используют невыплату бонуса как способ мотивации персонала.
Специалисты сервиса опросила более 400 руководителей российских организаций, в компании которых предусмотрены премии сотрудникам. Опрос проведен 7-15 декабря 2023 года.
Фото на обложке: Freedom Life /
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