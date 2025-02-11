Россияне увеличили траты на книги на 16%
Россияне на 16% повысили свои траты в книжных магазинах, следует из анализа транзакций по картам клиентов «Почта Банка» в начале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. С результатами исследования ознакомился RB.RU.
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При этом количество покупок в книжных выросло на 7%, а средний чек – на 22%, до 421 рубля. Россияне покупают в книжных магазинах учебную литературу, художественные произведения, а также научно-популярные издания, журналы и календари, отметили аналитики.
Женщины оказались наиболее активными покупателями, составив 73% от общего числа. При этом средний чек у мужчин и женщин практически одинаковый, добавили в «Почта Банке».
Аналитики объяснили рост трат на книги стремлением россиян повысить свой интеллектуальный уровень и привить читательские навыки детям. Традиционно выбором книг для семейного чтения занимаются женщины, которые также чаще всего приобретают учебники и пособия для школы и внешкольных занятий, сказано в исследовании.
В начале февраля крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» сообщила РБК о нехватке полиграфии для отделки книг. На начало 2025 года дефицит составил 30% от рыночной потребности.
Дефицит коснулся красок, лаков и других компонентов для создания ярких и необычных обложек, цветных обрезов и форзацев. Особенно нехватка затронула выборочное лакирование и трафаретную печать, которые используются для достижения четких контуров и высокого качества изображения, говорили в «Эксмо-АСТ».
Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock
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