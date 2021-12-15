Booking.com выполнил требование ФАС об отмене паритета цен для отелей

Booking.com уведомил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об исполнении предписания, сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства. Компания перестала ограничивать гостиницы в установлении более низких цен в других каналах продаж

Booking.com B.V. внесла изменения в общие условия предоставления услуг и привилегированную программу и прекратила применять к российским гостиницам паритет цен и номеров.

В декабре 2020 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking. Служба пришла к выводу, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке. Booking навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров.

Это означало, что гостиницы не могли установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на booking.com. ФАС установила, что применяемые условия о паритете приводят к ограничению конкуренции на рынке, а также к ущемлению интересов гостиниц.

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