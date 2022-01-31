Суд отклонил жалобу Booking на штраф в 1,3 млрд рублей, компания готова заплатить

Сервис бронирования Booking.com B.V. заплатит штраф в 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу компании. Сервис пытался оспорить решение ФАС, которая выявила навязывание отелям невыгодных тарифов.
Информация об отказе в удовлетворении иска содержится в картотеке арбитражных судов. В Booking заявили, что готовы выплатить 1,3 млрд рублей в соответствии с решением суда. При этом в компании отметили, что разочарованы вынесенным решением.
«Мы разочарованы сегодняшним решением суда и выплатим штраф в установленный срок. Одновременно с этим мы планируем рассмотреть дальнейшие возможные для нас юридические действия», — процитировали заявление компании в «РИА Новости».
Booking просила суд отменить или снизить размер штрафа до 150 млн рублей. По мнению компании, ФАС рассчитала штраф от общемировой выручки с применением диапазона в 11,5%, а не до 3%.
По требованию ФАС компания отменила запрет для гостиниц снижать цены на других ресурсах. Booking.com B.V. внесла изменения в общие условия предоставления услуг и привилегированную программу и прекратила применять к российским гостиницам паритет цен и номеров.
На фоне судебных разбирательств с Booking российский бизнес надеется добиться запрета на паритет цен и для других ресурсов. «Опорой России» разработан законопроект о запрете паритета в договорах систем бронирования с отельерами, сообщал «Коммерсантъ».
В «Опоре» настаивают, что установление полного запрета на паритет цен по примеру Франции, Бельгии, Германии и Италии — единственная возможность регулирования рынка.
Дело в отношении Booking из-за требования паритета цен (гарантия лучшей цены) ФАС завела в декабре 2020 года.
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Фото на обложке: pexels.com
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