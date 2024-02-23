Booking грозит штраф в $530 млн от испанского регулятора

Национальная комиссия по отраслевым рынкам и конкуренции Испании собирается оштрафовать сервис онлайн-бронирования отелей Booking на $530 млн. Об окончательном решении ведомства станет известно не ранее июня 2024 года.

Как уточняет El Pais, подобный штраф станет рекордным в истории испанского регулятора. Расследование в отношении Booking проводится с осени 2022 года и связано с возможным злоупотреблением доминирующим положением на рынке европейской компании.

Комиссия начала разбирательство после жалоб от испанской ассоциации директоров отелей и гостиничной предпринимательской ассоциации Мадрида.

О штрафе стало известно из финансовых результатов Booking за четвертый квартал 2023 года. Компания заявила, что понесла убытки в связи с предварительным решением регулятора.

Источники в Booking рассказали El Pais, что сервис «разочарован резолюцией комиссии и совершенно не согласен с ее выводами». Если решение испанского регулятора станет окончательным, компания намерена обжаловать его.

Фото: Unsplash