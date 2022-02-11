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Гендиректор Booking уволил почти весь штат сотрудников поддержки

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Гендиректор Booking уволил почти весь штат сотрудников поддержки, сообщив об этом в заранее записанном видеоролике. 2,7 тысяч человек перевели в аутсорсинговую компанию Majorel. Теперь они «на птичьих правах», сетуют уже бывшие сотрудники Booking.

Гендиректор Booking уволил почти весь штат сотрудников поддержки

Первым новость об увольнении почти 3 тысяч человек из Booking рассказал пользователь Reddit с никнеймом u/TheSnitcher, который представился сотрудником поддержки компании.

По его словам, в 09:00 по амстердамскому времени сотрудникам показали записанный  видеоролик, в котором генеральный директор Booking сообщил об увольнении сотрудников.

Пользователь не уточнил, были ли названы причины для увольнения. Также он пояснил, что не может опубликовать доказательства своих словам, потому что подписанный с компанией договор о неразглашении запрещает ему делать скриншоты рабочего пространства.

Контракты всех сотрудников поддержки Booking в Германии, Франции, Испании, Литве, США, Японии, Китае, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее переводятся в компанию Majorel, которая будет оказывать услуги по поддержке пользователей на условиях аутсорсинга.

Бывший сотрудник Booking рассказал, что уволенных сотрудников будут поддерживать только в течение 6 месяцев. После этого новый работодатель может изменять условия контракта: понижать зарплату, требовать смены города или страны, из которых человек работает, а также перевести из поддержки Booking в другую компанию, например, Amazon, DHL.

В Booking пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

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Фото на обложке: Alexander Tolstykh / Shutterstock

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