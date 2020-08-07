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Booking.com проведет массовое увольнение сотрудников из-за пандемии

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Американская компания Booking Holding сократит 25% персонала, работающего в сервисе интернет-бронирования отелей Booking.com. В компании пояснили, что увольнения связаны со снижением доходов из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Booking.com проведет массовое увольнение сотрудников из-за пандемии

Отмечается, что будет сокращено около 4 тысяч рабочих мест в офисах компании по всему миру.

«Последние пять месяцев стали самым крупным социально-экономическим кризисом нашего времени», — отмечает исполнительный директор компании Гленн Фогел.

Он добавил, что пандемия нанесла серьезный удар по всей индустрии туризма и гостиничного бизнеса.

Ранее в этом году компания воспользовалась господдержкой в Европе. В компании считают, что без полученной финансовой помощи сокращений было бы больше.

«Мы упорно трудились, чтобы сохранить как можно больше рабочих мест. Но сейчас мы должны перестроить нашу организацию, чтобы соответствовать нашим будущим ожиданиям», — комментирует представитель Booking Holdings.

По данным Bloomberg, в Booking Holdings работают около 26 тысяч сотрудников, из них порядка 17,5 тысяч — в Booking.com. В холдинг также входят сервис онлайн-бронирования отелей Agoda.com и туристические поисковики Kayak и Momondo.

Booking Holdings была создана в 1996 году. Ее штаб-квартира находится в городе Норуолк, штат Коннектикут.

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock

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