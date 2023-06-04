Стоимость печатных книг в России выросла на 20% за 2022 год

За 2022 год книги в России подорожали на 15-20%. Причина этому — увеличение стоимости полиграфических материалов, привозимых из-за границы.

Об этом «Известиям» рассказали в Российском книжном союзе (РКС) и в издательствах. Рост цен связывают с дефицитом бумаги и изменением курса валют, из-за чего себестоимость производства книг увеличилась на 30%.

В РКС сообщают, что годом ранее поставки шли из Европы, но теперь — из Китая и других стран Азии, что увеличивает затраты на логистику. В Росстате подтверждают рост цен, но приводят более сдержанную динамику изменения стоимости. Согласно данным ведомства, в апреле 2023 года цены на художественную литературу выросли на 7,4% год к году.

Собеседники газеты прогнозируют продолжение тенденции. Согласно РКС, к концу 2023 года стоимость книг вырастет еще на 10-15%. В первом квартале этого года цены на продукцию уже увеличились на 5%.

В книжных сетях «Читай-город» и «Книжный лабиринт» рассказали, что с начала года цены выросли на 5-6%. В сети «Республика» в мае 2023-го средняя стоимость книги увеличилась на 6,1% по сравнению с прошлым годом, а средний чек составил около 1150 рублей.

Источник издания отмечает, что цены на книги в мягкой обложке вырастут не так значительно. В то же время, согласно издательству «МИФ», наибольшему риску подвергаются подарочные и цветные издания с использованием дорогих материалов.

В пресс-службе Минцифры заверили, что в 2022 году была сформирована рабочая группа по мониторингу и недопущению необоснованного роста цен на бумагу. В нее вошли представители Минцифры, Минпромторга и ФАС.

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