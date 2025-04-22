«Читай-город – Буквоед» начнет продавать книги на Wildberries с самовывозом из магазинов

Пользователи маркетплейса Wildberries теперь могут приобретать книги из ассортимента крупнейшей в России книжной сети «Читай-город — Буквоед». Об этом говорится в сообщении маркетплейса.

Забрать заказ можно из магазинов книжного ритейлера. Минимальный чек заказа для данной модели продаж не предусмотрен. Заказ собирается силами ритейлера в течение часа, после чего клиент, оплативший товар на платформе, забирает его на кассе в магазине. Забронированный товар хранится в точке выдачи неделю.

Сети «Читай-город – Буквоед» по итогам 2024 года принадлежало больше 690 магазинов. Трафик в магазинах за прошлый год ократился на 9% до 92 млн человек, приводят «Ведомости» собственные данные «Читай-город – Буквоеда». У компании также сократилась выручка на 1,3%, до 28,1 млрд рублей. На продажи книг пришлось 57% этой суммы.

Ритейлерам такая модель сотрудничества помогает привлечь дополнительный трафик в магазины за счет аудитории маркетплейса, сказал «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, маркетплейс в таком случае получает от партнера комиссионный платеж после того, как покупателю выдается заказ, и при этом не несет никаких логистических издержек, считает он.

На старте запуска к проекту будут подключены 256 торговых точек ритейлера в 16 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани и др. В дальнейшем география самовывоза и ассортимент масштабируют на всю сеть книжных магазинов.

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