Продажи детской литературы на маркетплейсах выросли на 20%
Продажи детской литературы на маркетплейсах в 2024 году выросли на 15-20% в годовом выражении. Офлайн-продажи книг для детей остались на уровне 2023 года. Об этом «Коммерсанту» рассказали в крупнейших российских издательствах.
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Издательство «Эксмодетство», которое входит в «Эксмо-АСТ», зафиксировало увеличение объема продаж на 6%. При этом общее количество проданных экземпляров осталось на уровне предыдущего года, сообщила директор издательства Людмила Кондрашова. В издательстве АСТ также был зафиксирован рост продаж в сегменте детской литературы на 9,4%.
Самым динамично развивающимся каналом для реализации детских книг остается интернет, включая маркетплейсы. Как отметил директор департамента «Планета детства» издательства АСТ Сергей Тишков, выпускаемые тиражи увеличились на 6%, при этом ассортимент изданий расширился на 3%. Несмотря на это, рентабельность осталась на уровне прошлого года.
Издательство «Альпина.Дети» сообщило о значительном росте объемов розничных продаж — на 40% за год, при этом драйвером выступили библиотеки. Издательство «Самокат» также отметило позитивную динамику. В 2024 году из типографий поступило на 21% больше книг, чем в прошлом году. Объемы продаж выросли на 9%, а общая выручка увеличилась на 11% по сравнению с показателями 2023 года.
По словам Тишкова, темпы повышения розничных цен на книги отстают от инфляции. Он уточнил, что затраты на производство книг растут более быстрыми темпами, чем увеличивается стоимость конечного продукта.
Фото на обложке: Arthur Bargan / Shutterstock / FOTODOM
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