Создатель сверхзвукового самолета Boom Technology стал единорогом

Разработчик сверхзвукового реактивного самолета Boom Technology привлёк $50 млн, в результате чего оценка компании превысила $1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Блейка Шолла.

Средства вложил фонд WRVI Capital и довел общий объем финансирования до $210 млн. Среди инвесторов компании также фонд Emerson Collective, соучредитель электронного кошелка Stripe Джон Коллисон, венчурная компания Bolt и Y Combinator Continuity.

Boom Technology была основана в 2014 году в Колорадо (США) и занимается проектировкой сверхзвукового самолета XB-1. В будущем году компания планирует запуск уменьшенного прототипа, еще через год — строительство завода по производству самолетов.

Boom Technology может запустить первый коммерческий самолет к 2026 году, но для этого понадобятся дополнительные вложения, уточнил Шолл. Самолет получит название Overture и будет перевозить от 65 до 88 пассажиров. По расчетам компании, он будет летать в два раза быстрее, чем другие современные самолеты.

Компания планирует начать с тарифов, примерно равных бизнес-классу, затем снизить их до уровня эконом-класса. По данным издания, некоторые авиакомпании, например, Japan Airlines, уже сделали предзаказ самолетов.

Предыдущим сверхзвуковым пассажирским самолетом был Concorde (его выпуск прекращен в 2003 году). В сравнении с ним Boom Technology заявляет о преимуществах. Так, для изготовления корпуса самолета будет использоваться углеродное волокно вместо алюминия, а сам он будет работать на возобновляемых источниках топлива.

Фото: официальный сайт Boom Technology