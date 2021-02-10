Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Эксклюзив

«Это будет многолетняя сложная борьба»: эксперты оценили перспективы Yandex Pay

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Накануне стало известно, что компания «Яндекс» намерена запустить сервис безналичной оплаты Yandex Pay, который станет российским конкурентом Apple Pay и Google Pay. Сервис будет применяться на веб-страницах «Яндекса». RB.ru собрал комментарии экспертов из финтех-индустрии.

«Это будет многолетняя сложная борьба»: эксперты оценили перспективы Yandex Pay

С помощью Yandex Pay пользователи смогут вводить и сохранять в сервисе данные банковских карт и совершать с его помощью безналичную оплату. «Компания совершенствует возможности для онлайн-оплаты и разрабатывает новые технологии, о которых расскажет позднее», рассказал RB.ru представитель «Яндекса».

Вместе с тем, аналитики рынка указывают, что планируемый к запуску сервис вряд ли сможет стать полноценным аналогом для Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. «Это в любом случае не будет быстро», оценил перспективы развития Yandex Pay аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. 

«Это будет многолетняя сложная конкурентная борьба за небольшой процент рынка. Ведь и Apple Pay продвигался на американском рынке гораздо медленнее, чем планировалось, поскольку магазины не спешили стать партнерами [компании]», — отметил Дельцын.

Он добавил, что целью «Яндекса», в случае запуска сервиса, станет не сбор данных пользователей, а становление и развитие компании в несвойственном для нее, «неинтернетовском» виде бизнеса.

Вместе с тем, представитель одного из крупных российских банков, наоборот, пришел к выводу, что Yandex Pay «поможет компании собрать данные о транзакциях пользователей». При этом в будущем «Яндекс» сможет использовать собранную информацию для повышения лояльности клиентов к собственному бренду, сообщил источник.

Банкир также пояснил, что сейчас большинство операций с помощью сервисов безналичной оплаты в России совершается через Apple Pay. 

«У Apple есть армия фанатов iPhone — а это в среднем более платежеспособная аудитория, которая к тому же активнее использует безналичную оплату. Зато у "Яндекса" — огромное число лояльных пользователей их сервисов и услуг», — прокомментировал для RB.ru принципал венчурного фонда Fort Ross Ventures Егор Абрамов.

Он пояснил, что в случае предложения клиентам каких-либо особо интересных условий, «несомненно» часть аудитории с Android-устройствами перейдет к Yandex Pay. «По численности таких людей в 3 раза больше, чем пользователей устройств Apple», заметил Абрамов.

Напомним, что ранее «Яндекс» старался развивать финансовые сервисы в партнерстве со Сбербанком. Но в середине 2020 года компании объявили о разделе совместных проектов.

При этом «Сбер» выкупил у «Яндекса» долю в сервисе «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд рублей. В свою очередь, «Яндекс» приобрел долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей. В декабре сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» был переименован в «ЮMoney».

После этого компания вела переговоры об объединении с «Тинькофф банком». Но сделка на $5,5 млрд была разорвана в октябре 2020 года.

Тогда руководство «Яндекса» пришло к решению самостоятельного развития финансового направления компании.

«Очевидно, что нам нужно иметь банковскую лицензию», — отмечал в ноябре управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян.

Весной «Яндекс» подал заявки на регистрацию 17 финансовых брендов, среди которых — «ЯБанк», «ЯТрейд», «ЯВалюта» и «ЯКредит». Появление кредитов и кредитных карт от «Яндекса» можно ожидать в конце 2021 года, говорил Худавердян.

Фото: Primakov / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2021

Акселератор идей цифровых продуктов и услуг KAMAZ DIGITAL

16 февраля 2021

Ramaximization — онлайн-хакатон по оптимизации

21 февраля 2021

Экосистемный онлайн-хакатон SberCode

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма