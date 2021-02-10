«Это будет многолетняя сложная борьба»: эксперты оценили перспективы Yandex Pay

Накануне стало известно, что компания «Яндекс» намерена запустить сервис безналичной оплаты Yandex Pay, который станет российским конкурентом Apple Pay и Google Pay. Сервис будет применяться на веб-страницах «Яндекса». RB.ru собрал комментарии экспертов из финтех-индустрии.

С помощью Yandex Pay пользователи смогут вводить и сохранять в сервисе данные банковских карт и совершать с его помощью безналичную оплату. «Компания совершенствует возможности для онлайн-оплаты и разрабатывает новые технологии, о которых расскажет позднее», рассказал RB.ru представитель «Яндекса».

Вместе с тем, аналитики рынка указывают, что планируемый к запуску сервис вряд ли сможет стать полноценным аналогом для Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. «Это в любом случае не будет быстро», оценил перспективы развития Yandex Pay аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.

«Это будет многолетняя сложная конкурентная борьба за небольшой процент рынка. Ведь и Apple Pay продвигался на американском рынке гораздо медленнее, чем планировалось, поскольку магазины не спешили стать партнерами [компании]», — отметил Дельцын.

Он добавил, что целью «Яндекса», в случае запуска сервиса, станет не сбор данных пользователей, а становление и развитие компании в несвойственном для нее, «неинтернетовском» виде бизнеса.

Вместе с тем, представитель одного из крупных российских банков, наоборот, пришел к выводу, что Yandex Pay «поможет компании собрать данные о транзакциях пользователей». При этом в будущем «Яндекс» сможет использовать собранную информацию для повышения лояльности клиентов к собственному бренду, сообщил источник.

Банкир также пояснил, что сейчас большинство операций с помощью сервисов безналичной оплаты в России совершается через Apple Pay.

«У Apple есть армия фанатов iPhone — а это в среднем более платежеспособная аудитория, которая к тому же активнее использует безналичную оплату. Зато у "Яндекса" — огромное число лояльных пользователей их сервисов и услуг», — прокомментировал для RB.ru принципал венчурного фонда Fort Ross Ventures Егор Абрамов.

Он пояснил, что в случае предложения клиентам каких-либо особо интересных условий, «несомненно» часть аудитории с Android-устройствами перейдет к Yandex Pay. «По численности таких людей в 3 раза больше, чем пользователей устройств Apple», заметил Абрамов.

Напомним, что ранее «Яндекс» старался развивать финансовые сервисы в партнерстве со Сбербанком. Но в середине 2020 года компании объявили о разделе совместных проектов.

При этом «Сбер» выкупил у «Яндекса» долю в сервисе «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд рублей. В свою очередь, «Яндекс» приобрел долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей. В декабре сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» был переименован в «ЮMoney».

После этого компания вела переговоры об объединении с «Тинькофф банком». Но сделка на $5,5 млрд была разорвана в октябре 2020 года.

Тогда руководство «Яндекса» пришло к решению самостоятельного развития финансового направления компании.

«Очевидно, что нам нужно иметь банковскую лицензию», — отмечал в ноябре управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян.

Весной «Яндекс» подал заявки на регистрацию 17 финансовых брендов, среди которых — «ЯБанк», «ЯТрейд», «ЯВалюта» и «ЯКредит». Появление кредитов и кредитных карт от «Яндекса» можно ожидать в конце 2021 года, говорил Худавердян.

Фото: Primakov / Shutterstock