В Госдуме предложили резервировать даты для пересечения российской границы на авто

Владельцев автомобилей могут обязать резервировать дату и время пересечения российской границы. Госдума подготовила соответствующие поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России».

Бронировать время пересечения границы придется как россиянам, так и иностранным гражданам и перевозчикам. Поправки могут вступить в силу с 1 марта 2023 года и действовать до 1 марта 2024 года.

Резервировать дату и время нужно будет через государственную информационную систему электронных перевозочных документов. Список документов для бронирования и порядок пересечения установит правительство.

В пересечении границы могут отказать только в случае предоставления неполного пакета документов.

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