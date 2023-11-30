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Компания из ОАЭ стала владельцем «Алкогольной сибирской группы»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Владельцем «Алкогольной сибирской группы» стала компания из ОАЭ Boreal Spirits, на изменения в структуре владения обратил внимание «Интерфакс».

Компания из ОАЭ стала владельцем «Алкогольной сибирской группы»

Как пишет агентство со ссылкой на ЕГРЮЛ, с 28 ноября 2023 года «Бореал Спиритс Фзе (Объединенные Арабские Эмираты)» владеет 99% в ООО «Алкогольная сибирская группа». Оставшийся 1% сохраняется за Ларисой Стрелец. До изменений она владела группой целиком.

До этого в 2022 году Стрелец получила право владения от кипрских VP Island Limited и Tradeline Solutions Limited.

Выручка ООО «Алкогольная сибирская группа» по итогам 2022 года составила 36,2 млрд рублей. Компания также отразила убыток в размере 557 млн рублей против 1,5 млрд убытка в 2021 году.

Boreal Spirits — подразделение кипрской KPO Marketing Company. На сайте последней указано, что она владеет эксклюзивными правами на четыре водочные бренда группы.

Фото на обложке: Unsplash

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