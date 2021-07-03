Boring Company создала подземную транспортную систему во Флориде

Компания Boring Company Илона Маска построила подземную транспортную систему в Форт-Лодердейле, штат Флорида, сообщил мэр города в своем твиттере.
Сделка еще не совершена, однако мэр Форт-Лодердейла Дин Транталис уже назвал ее «инновационным и беспрецедентным подходом к решению проблем, связанных с пробками на дорогах и транзитом».
Проект, который будет называться «Петля Лас-Оллас», свяжет центр города с пляжем. Туннель для подземного транспорта обеспечит более быстрый и эффективный доступ между центром города и пляжем, а также облегчит уличное движение, говорится в заявлении города.
Помимо Форт-Лодердейла, Boring Company также предложила создать туннельную систему в Майами стоимостью 30 миллионов долларов, пишет The Verge.
Ранее Boring Company прорыла три туннеля — испытательный туннель в Лос-Анджелесе и два туннеля под Конференц-центром Лас-Вегаса.
В июне The Boring Company предложила клиентам использовать гораздо более широкие туннели, чем построенные ранее. С момента создания в 2016 году The Boring Company занималась в основном пассажирскими перевозками, однако в последнее время занялась также перевозкой грузов.
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Фото: The Boring Company
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